Settimana importante in casa Lazio dove si inizia ad entrare nel vivo dei giochi. Una giornata particolare quella vissuta oggi nel centro sportivo di Formello. In mattinata si sono presentati in visita i collaboratori di Maurizio Sarri con un alone di mistero sulla possibilità della presenza dello stesso tecnico toscano.

Difficilmente si è parlato di mercato, vista anche l’assenza della dirigenza con Lotito e Tare non erano a Formello. C’è invece la possibilità che si sia parlato di situazioni logistiche, con lo stesso Sarri che potrebbe vivere inizialmente all’interno del centro di Formello così come già fece Davide Ballardini in un appartamento insediato in seno al training center.

Ha collaborato Marco Barbaliscia