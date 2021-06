Calciomercato Juventus, bomba di ‘As’ | Ronaldo e Messi insieme con lo scambio

Calciomercato Juventus, per Cristiano Ronaldo spunta un futuro insieme a Lionel Messi: proposto uno scambio pazzesco

A Euro 2020, Cristiano Ronaldo non ha perso il vizio, anzi: tre gol in due partite con la maglia del Portogallo, per rispondere a chi lo da’ per finito e non più necessario per la Juventus. Ma il suo futuro rimane in bilico: il giocatore si guarda intorno e lui e i bianconeri, di fronte alla giusta offerta economica, si separerebbero. Da questo punto di vista, arriva, dalla Spagna, la notizia di una proposta a dir poco shock.

Calciomercato Juventus, Laporta vuole la coppia Ronaldo-Messi: la proposta

Il presidente del Barcellona, Joan Laporta, vuole la coppia da sogno formata da CR7 e Lionel Messi. Uno scenario che sarebbe clamoroso, quello raccontato da ‘As’, che spiega come i blaugrana, dopo la conferma ormai a un passo dell’argentino, vogliano portare al ‘Camp Nou’ anche il fuoriclasse portoghese. Per strapparlo alla Juventus, si metterebbero sul piatto, nell’ambito di uno scambio ‘due per uno’, i nomi di Griezmann, Sergi Roberto e Coutinho. Operazione che appare, però, estremamente difficile da realizzare: non ci sono stati contatti ufficiali con Mendes e con lo stesso CR7 e pagarne l’ingaggio appare impresa ardua.