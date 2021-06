Calciomercato Fiorentina, ore determinanti per il tecnico: braccio di ferro con lo Spezia per Italiano, conferme alle anticipazioni CM.IT

Dopo la burrascosa separazione da Gattuso, la Fiorentina alla ricerca di un nuovo allenatore. In cima alle preferenze dei viola, come noto, c’è Vincenzo Italiano e sebbene il tecnico sia fresco di rinnovo con lo Spezia il club toscano spinge con decisione.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Gattuso nel mirino: “E’ allucinante. Ecco quale era la sua intenzione”

‘Tuttosport’ oggi in edicola spiega che questa potrebbe essere la giornata decisiva. Confermate le anticipazioni di Calciomercato.it sulla penale da un milione di euro richiesta dallo Spezia per liberare Italiano, il tecnico dovrà provvedere da sé per siglare l’accordo biennale da 1,2 milioni a stagione con la Fiorentina. Che dovrà pagare, altresì, ulteriori penali nel caso in cui volesse liberare i membri dello staff di Italiano.