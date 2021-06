L’agente tifoso della Fiorentina, Furio Valcareggi, è andato all’attacco di Gattuso lasciatosi nel peggior modo possibile con la Fiorentina dopo nemmeno un mese

L’agente noto tifoso della Fiorentina, Furio Valcareggi, è andato all’attacco di Gattuso nel suo intervento in diretta a ‘Radio Punto Nuovo’. “A Firenze qualcuno dà colpa alla proprietà: è allucinante. Tutte le versioni danno torto a Gattuso, sembrava un matrimonio perfetto. C’è stato questo problema con i calciatori di Mendes, poi ho saputo che avrebbe vissuto a Pisa… Non era innamorato di Firenze se avesse vissuto a Pisa, sarebbe stato inaccettabile“.

“Gattuso è sempre stato un uomo corretto – ha aggiunto Valcareggi – ma a Firenze è stata una cosa bruttissima, di stile, di educazione. Mi sono sentito umiliato e offeso da Gattuso come fiorentino. La proprietà spende, la panchina è ambita. Ora è rimasto col cerino in mano, deve spiegare perché ha fatto questo alla Fiorentina. Credo ne uscirà poco bene”, ha concluso. Sfumata in modo clamoroso la pista Tottenham, adesso Gattuso potrebbe rimanere fermo per qualche mese in attesa di un nuovo progetto ‘intrigante’.