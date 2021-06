Inter, dimesso dopo l’operazione: “Grazie per i messaggi. Sto bene”

Christian Eriksen è stato operato giovedì sera a Copenaghen e i tifosi dell’Inter e non solo attendono trepidanti il suo ritorno. Intanto il danese ha lanciato un messaggio

Dopo il grande spavento arriva il grande sollievo per Christian Eriksen e tutti i tifosi che lo hanno strenuamente sostenuto negli ultimi giorni, dopo il malore accusato nel corso di Danimarca-Finlandia. Il centrocampista dell’Inter è stato operato giovedì sera a Copenaghen mentre oggi è stato dimesso dal Rigshospitalet, ospedale in cui era ricoverato da sabato. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Ad annunciarlo è stata la stessa federazione danese spiegando la buona riuscita dell’operazione per impiantargli il defibrillatore cardiaco. Allegato anche un messaggio di ringraziamenti dello stesso Eriksen: “Grazie per i numerosi messaggi, è stato incredibile vederli e sentirli. L’operazione è andata bene e sto bene, date le circostanze. E’ stato veramente bello rivedere i ragazzi dopo la fantastica partita giocata ieri. Non c’è neanche bisogno di dire che farò il tifo lunedì per la gara con la Russia”.