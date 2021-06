Il Real Madrid è consapevole del fatto che Varane non rinnoverà il contratto. Il difensore, che piace anche alla Juventus, si prepara a lasciare la Spagna

Dopo l’addio ufficiale di Sergio Ramos, il Real Madrid potrebbe perdere anche Raphael Varane. Arrivano, ancora, conferme in merito: secondo quanto riportato da Cadena SER, i blancos si sarebbero visti rispedire al mittente due offerte presentate al difensore francese. Appare evidente dunque, che da parte di Varane non ci sia la voglia di proseguire l’avventura nella Capitale spagnola.

Il contratto del calciatore classe 1993 scadrà il 30 giugno 2022 e il prossimo calciomercato non potrà essere che quello dell’addio. Florentino Perez non può, infatti, permettersi di perdere a zero un altro calciatore. Varane nell’ultimo periodo è stato accostato anche alla Juventus che potrebbe approfittare della situazione per portarlo a Torino ma la concorrenza è davvero agguerrita. In Spagna, infatti, confermano l’interesse per il centrale francese da parte di Manchester United e Chelsea.