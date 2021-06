Calciomercato Juventus: “Liberatemi gratis” | Allegri ha dato l’ok

Dichiarazioni importanti in ottica calciomercato Juventus. Muro contro muro col giocatore, Allegri favorevole alla cessione

Più poteri sul mercato. E’ stata questa una delle richieste di Massimiliano Allegri per il suo ritorno sulla panchina della Juventus. Il tecnico livornese vuole avere voce in capitolo su acquisti e cessioni della ‘Vecchia Signora’ e l’addio di Paratici favorirà il nuovo scenario. In tale ottica, tra i giocatori che potrebbero lasciare Torino figura anche Aaron Ramsey. Le due buone prestazioni ad Euro2020 con la Nazionale gallese non avrebbero persuaso Allegri a dargli un’altra possibilità in bianconero. E l’insider britannico ‘indikayla’ rilancia l’interessamento del Liverpool per l’ex Arsenal, rivelando di nuovi contatti per riportarlo in Premier League. Ma c’è di più.

Calciomercato Juventus, grana Ramsey: “Siamo al muro contro muro”

Sul tema è intervenuto anche il giornalista sportivo e tifoso juventino Luca Momblano, che ai microfoni di ‘Top Calcio 24’, ha disegnato uno scenario infausto per il club piemontese. “Ramsey ha detto alla Juve: ‘Mi hai preso gratis e quindi adesso mi liberi gratis. Non solo voglio che mi date il mio cartellino, ma anche tutti i bonus che mi spettano‘. Siamo arrivati ad un situazione di muro contro muro che a mio avviso porterà ad un addio. Dal canto suo, peraltro, Allegri non lo ritiene utile al progetto e questo a prescindere dai tanti infortuni che hanno condizionato il rendimento del gallese in Serie A“.