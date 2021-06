La Finlandia prova a strappare la qualificazione agli ottavi di Euro 2020 affidandosi a Uronen: chi è il terzino che piace a tanti club europei

Dopo la vittoria all’esordio con la Danimarca, nonostante una serata decisamente nefasta dopo il malore di Eriksen, la Finlandia può tagliare un traguardo storico contro la Russia. Con una vittoria, infatti, la squadra scandinava sarebbe già qualificata agli ottavi di finale di Euro 2020. E per farlo il ct Kanerva punta ancora su Jere Uronen, esterno sinistro che si è guadagnato la palma di ‘Man of The Match’ contro la Danimarca e oggi gioca a tutta fascia nel 3-5-2.

Lui che è di base un terzino sinistro, ma che può adattarsi a giocare in tutti i ruoli della sua fascia. E non a caso anche oggi è tra i migliori in campo contro la Russia, con chiusure decisive. Uronen è uno dei senatori della Finlandia, è nel giro della nazionale da ormai 10 anni nonostante la carta d’identità dica non ancora 27 anni. Un giocatore già molto esperto, gioca da cinque anni nel Genk che in quanto a talenti ha neso e intuito come poche altre in Europa.

Calciomercato, Uronen si mette in mostra a Euro 2020: club di tutta Europa su di lui

Uronen ha già una lunga carriera alle spalle, con presenze in Champions ed Europa League, in Belgio ha vinto tutto e anche per questo per lui è arrivato il momento di fare il grande salto in un campionato europeo più importante. Il sogno del classe ’94 è quello di spiccare il volo come hanno fatto tanti suoi ex compagni negli ultimi anni: dal Genk è arrivate gente come Sander Berge, Milinkovic-Savic, Koulibaly, De Bruyne, Benteke, Courtois, Kabasele, Malinovskyi e tanti altri. Una miniera d’oro, una bottega non carissima in realtà ma di sicura resa. E Uronen può essere l’ultimo di questi talenti: non a caso – come raccolto da Calciomercato.it – ci sono club tedeschi, francesi e inglesi che lo seguono.

Il finlandese anche in Serie A potrebbe fare molto comodo, dal momento che si tratta di un giocatore molto disciplinato e bravo a difendere, oltre che ad avere buone capacità offensive. Anche la situazione contrattuale costituisce un’occasione, dal momento che ha un solo anno di contratto e costa circa 1,5 milioni. Una chance importante anche per i club italiani, che in casa Genk hanno dimostrato di guardare molto spesso. La Serie A osserva gli Europei e ovviamente anche Uronen, per cui il nostro campionato sarebbe forse il palcoscenico ideale.