Svolta di calciomercato da Euro2020. Depay si accorda con il Barcellona. Niente Juventus per il bomber olandese

Telenovela finita. Memphis Depay ha detto sì al Barcellona di Ronaldo Koeman. Proprio il tecnico olandese, che ha allenato l’attaccante in Nazionale, si è rivelato deciso per la buona riuscita dell’affare. Per l’ex Lione, che era finito anche nel mirino di club italiani come Inter e soprattutto Juventus, è pronto un contratto biennale a circa 5 milioni di euro a stagione. Firmerà da svincolato e senza la vecchia agenzia: da ormai qualche mese, come appreso da Calciomercato.it, Depay si è affidato ad un nuovo procuratore.