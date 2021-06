Grave infortunio in Primavera per il giovane Cotter. L’attaccante svizzero ha rimediato la rottura del legamento crociato del ginocchio

Pesante tegola per la Juventus Primavera e di riflesso anche per la prima squadra di Allegri. Campionato finito in anticipo per Yannick Cotter, che ha rimediato un grave infortunio al ginocchio con la rottura del legamento crociato.

Il comunicato della Juve sull’attaccante svizzero classe 2002: “Nel corso dell’allenamento di ieri, Yannick Cotter ha riportato la distorsione del ginocchio sinistro. Gli accertamenti diagnostici eseguiti presso il J|Medical hanno evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore. Il giocatore sarà sottoposto ad intervento chirurgico nei prossimi giorni”.

Cotter nella stagione in corso aveva finora realizzato due reti in 12 presenze nella formazione di Bonatti e poteva rientrare nel gruppetto dei giocatori della Primavera da aggregare alla corte di Allegri per il ritiro pre-campionato a luglio alla Continassa. Per il talento ex Sion si prospettano almeno 5 mesi di stop e lontano ai campi di gioco. Ma il sogno del salto in prima squadra potrebbe essere solo rimandato per Cotter.