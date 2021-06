Calciomercato Milan, futuro Tonali: parti a lavoro. Le ultime sul riscatto

Il Milan non ha mollato Sandro Tonali. Continuano i contatti con il Brescia e l’agente del centrocampista per trovare un accordo

La fumata bianca tanto attesa per il riscatto di Sandro Tonali non è ancora arrivata e i tempi sembrano destinati ad allungarsi più del previsto. Le parti stanno ancora lavorando per trovare l’intesa definitiva ma c’è ancora da lavorare. Nonostante le voci sulla Juventus, circolate nelle ultime ore, il volere del calciatore non è cambiato ed è quello di continuare a vestire la maglia del Milan, squadra per cui fa il tifo da bambino.

Calciomercato Milan, riscatto Tonali: accordi da rivedere

La stagione, appena trascorsa, però, non è stata all’altezza delle aspettative e questo ha spinto il Milan, che crede ancora tanto nel giocatore, a voler rivedere gli accordi con il Brescia. Dopo i 10 milioni di euro versati la scorsa estate il club avrebbe dovuto dare altri 15 milioni più 10 di bonus per il riscatto. Nei giorni scorsi una nuova intesa sembrava essere stata raggiunta, con uno sconto di una decina di milioni da parte delle Rondinelle e l’inserimento del cartellino di Olzer nella trattativa. La realtà è che ancora l’intesa totale non è stata trovata e non è da escludere che il Milan stia cercando di ottenere ancora uno sconto (con una valutazione diversa sul cartellino del giovane Olzer). Ad aiutare ad avvicinare le parti potrebbe essere l’inserimento del cartellino di Colombo, giocatore gradito al Brescia. Oggi – a Casa Milan – è arrivato l’agente di Sandro Tonali, Beppe Bozzo, inevitabile che sia fatto punto della situazione. Si lavora, al momento, tutti verso un’unica direzione, quella del riscatto.