Rodrigo De Paul è il giocatore più ‘ricercato’ dalle big di Serie A e non solo: in chiave Milan sembra arrivare un indizio forse decisivo

Rodrigo De Paul ha fatto stanotte il suo esordio in Copa America, nel pareggio tra Argentina e Cile per 1-1. Per il giocatore dell’Udinese maglia numero 7 in coppia con Messi, Aguero e poi anche Correa. Nel frattempo in Europa si decide il suo futuro, con gli interessamenti da parte delle big d’Italia e d’Europa. Principalmente sono due le società che al momento sembrano in pole per De Paul: Milan e Atletico Madrid. I colchoneros possono contare su una dimensione maggiore, un allenatore simbolo per gli argentini e un campionato appassionante in cui ha già giocato. In ogni caso il numero 10 dell’Udinese è affezionato all’Italia e al Milan potrebbe essere senza dubbio più protagonista e giocare comunque la Champions League.

Calciomercato Milan, l’Atletico Madrid chiude per Sabitzer: De Paul più vicino

Come riporta ‘Sport Mediaset’, però, dall’Atletico Madrid potrebbe arrivare un assisti inaspettato, un indizio importante per De Paul al Milan. Gli spagnoli, infatti, sarebbero a un passo dall’arrivo di Marcel Sabitzer dal Lipsia, Un giocatore che ha caratteristiche non proprio simili all’argentino, ma che in qualche modo potrebbe chiudere a un suo arrivo. I rossoneri stanno lavorando con i friulani per l’intesa, vorrebbero inserire delle contropartite: oltre a Hauge, all’Udinese piace anche Pobega. Decisamente più indietro al momento le altre italiane che a turno sono state accostate al giocatore: Juventus, Inter, Napoli e Roma. In sostanza il Milan potrebbe rimanere l’unica vera pretendente forte per De Paul.