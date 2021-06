Mossa clamorosa della Juventus, che così prova a prendersi il talento a costo zero fra un anno oppure subito a una cifra alla portata. Ecco tutti i dettagli

Scatto Juventus per uno dei migliori talenti, che negli ultimi due anni ha però deluso le attese, del panorama calcistico europeo. Parliamo di Ousmane Dembele, asso francese di 24 anni in forza al Barcellona e soprattutto con il contratto in scadenza a giugno 2022. Stando a ‘Catalunya Radio’, proprio i bianconeri sono partiti all’assalto offrendo a Dembele il medesimo ingaggio che percepisce attualmente in Catalogna: 9 milioni di euro l’anno più bonus per un totale di 12 milioni di euro.

I bianconeri gli garantirebbero un contratto quinquennale da circa 60 milioni bonus inclusi, più un bonus alla firma non quantificato dall’emittente vicino alle questioni di casa Barça. Che punta a blindare il classe ’97 di Vernon, impegnato agli Europei con la Francia, con un nuovo contratto, anche se fin qui le discussioni non hanno portato a un accordo nonostante la volontà del ragazzo di rimanere al Barcellona, per ragioni economiche impossibilitato a partecipare ad aste al rialzo. Il corteggiamento della Juve, per l’appunto, rischia di stravolgere lo scenario e dunque di spingere Dembele ad accettarre il trasloco nella Torino bianconera.

Cherubini e soci vorrebbero probabilmente prenderlo a zero fra un anno, ma visti gli ottimi rapporti tra i due club non è escluso un affare per l’immediato a cifre contenute, se non addirittura uno scambio.

Calciomercato Juventus, concorrenza agguerrita per Dembele

Va detto che la Juve non è l’unica sulle tracce di Dembele, pagato 135 milioni nell’estate 2017. Sul transalpino ci sono infatti diversi top club europei, dal Bayern Monaco ai due Manchester passando per il Liverpool fino all’onnipresente Paris Saint-Germain.