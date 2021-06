Calciomercato Juventus, concorrenza dalla Spagna per Morata

Calciomercato Juventus, dalla Spagna arriva una pretendente per Morata: estimatori del bomber tentano il blitz, le ultime

Brutta prestazione, ieri sera, per Alvaro Morata con la Spagna. L’attaccante della Juventus ha fallito due facili occasioni contro la Svezia ed è stato sostituito, confermando il suo momento non brillantissimo. Gli estimatori, tuttavia, non mancano per l’attaccante iberico, il cui futuro non ha ancora trovato una definizione.

Calciomercato Juventus, il Siviglia vuole Morata: ma il rinnovo del prestito è vicino

Secondo ‘Elgoldigital’, Lopetegui lo vorrebbe al Siviglia. L’ex tecnico della nazionale spagnola e del Real Madrid apprezza molto il lavoro che svolge sul fronte d’attacco, a prescindere dal numero di gol segnati. Tuttavia, come raccontato da Calciomercato.it, la Juventus è molto vicina a rinnovare il prestito di Morata dall’Atletico Madrid. Sarebbe in vista un accordo, dopo il summit della scorsa settimana, con la dirigenza dei ‘Colchoneros’ per avere l’attaccante per un altro anno, a una cifra anche leggermente inferiore a quella pattuita lo scorso anno (intorno ai 7-8 milioni). Nei prossimi giorni potrebbe esserci l’annuncio.