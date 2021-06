Arturo Vidal è legato all’Inter da un contratto in scadenza a giugno 2022 di 6 milioni di euro netti a stagione

Vidal riapre il file Club America dopo che alcuni giorni fa il presidente della stessa squadra messicana, Santiago Banos, aveva smentito le voci che davano e che danno il cileno in direzione Messico: “Il Club America mi piace, speriamo un giorno mi venga data questa possibilità, ma ci deve essere un interesse da entrambe le parti – le parole del classe ’87, fondamentale per l’1-1 del Cile in Copa America nonostante il rigore fallito, poi ribattuto in rete da Vargas – Ho un contratto con l’Inter e continuare a dare il massimo per la mia carriera. Poi se ci sarà la possibilità (di trasferirsi al Club America, ndr), sarò felice”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, il retroscena: sfumata la stella della Nazionale

Calciomercato Inter, ostacolo ingaggio per addio Vidal. Occhio al Besiktas

Come noto, l’Inter vuole liberarsi di Vidal. L’ostacolo, però, è l’ingaggio di 6 milioni di euro netti a fronte di un contratto in scadenza a giugno 2022. Sempre l’ingaggio è un ostacolo al suo eventuale trasferimento in Messico o altrove. Su di lui, ricordiamo, risulta esserci anche un interesse da parte del Besiktas, che gli garantirebbe quantomeno la partecipazione alla prossima Champions League.