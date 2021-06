Calciomercato Inter, interessante retroscena: i nerazzurri potevano mettere le mani su un fuoriclasse della Nazionale

Jorginho poteva essere un giocatore dell’Inter. E’ quanto ha rivelato, in una intervista a ‘Sky Sport’, Andrea Stramaccioni, ex allenatore dei nerazzurri tra il 2012 e il 2013, che spiega come il club interista avesse notato l’italobrasiliano, non riuscendo però ad acquistarlo.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Inzaghi ‘chiama’ il fedelissimo | Lotito spara altissimo

Ecco il racconto del rimpianto di mercato interista: “Giocavamo in Coppa Italia contro il Verona, che stava dominando la Serie B. Era la partita in cui Palacio finì a giocare in porta. Ausilio mi disse: ‘guarda il playmaker’. Devo essere onesto, non lo conoscevo, era Jorginho. Fece una partita strepitosa. Provammo a prenderlo, ma purtroppo il Napoli era più avanti di noi. Bigon fu molto bravo a scovare un grande giocatore”. Che oggi guida il centrocampo della Nazionale, con ambizioni di vittoria a Euro 2020.