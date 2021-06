Calciomercato Inter, accordo totale | Scelto il nuovo club

Il calciomercato Inter in entrata avrà bisogno almeno di una cessione importante e i calciatori più richiesti restano Hakimi e Lautaro Martinez

A due settimane esatte dalla temuta data del 30 giugno, l’Inter resta una delle squadre più chiacchierate in sede di calciomercato, soprattutto per quanto riguarda il fronte uscite. Alle prese con i problemi di bilancio, il club nerazzurro è pronto ad ascoltare offerte per i proprio big. I nomi che vanno per la maggiore sono quelli di Hakimi e Lautaro Martinez. I due nerazzurri condividono lo stesso agente, intervenuto anche ai nostri microfoni nei giorni scorsi. Per quanto riguarda l’esterno marocchino, Chelsea e Paris Saint-Germain continuano a darsi battaglia, ma nessuno ha sin qui soddisfatto le richieste del club milanese, partito da una valutazione di circa 80 milioni di euro.

Calciomercato Inter, addio Hakimi: “Sceglie il Chelsea”

L’irruzione dei ‘Blues’ ha complicato parecchio i piani di Leonardo che si sta cautelando con Aurier e anche con un possibile dietrofront sul mancato riscatto di Florenzi. Dall’Inghilterra, intanto, arrivano segnali importanti sul possibile approdo a Londra dell’ex Borussia. “Hakimi piace al Chelsea da più di tre anni. Se Psg e Blues dovessero fare la stessa offerta, il giocatore sceglierebbe il club inglese”, ha sentenziato il giornalista Dean Jones sul canale ‘youtube’ di Terry Flewers.

“Il Chelsea ha fatto una proposta per Hakimi e ha già raggiunto un accordo con il giocatore. Mi è stato detto che l’intesa è stata trovata con il calciatore, le cose stanno andando in quel verso”, ha detto il giornalista di ‘Talk Chelsea’, Simon Philips.