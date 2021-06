Il Milan è vicino alla chiusura di un affare: accordo ad un passo, l’operazione potrebbe definirsi a breve

Il Milan è vicino a chiudere un affare in uscita. Di ritorno dal prestito al Celtic, Diego Laxalt non si fermerà a Milanello ma farà nuovamente le valigie per un addio questa volta definitivo. Come riferisce ‘Sky’, infatti, è molto ben avviata la trattativa per il suo trasferimento in Russia. La Dinamo Mosca è pronta a chiudere il suo acquisto per una cifra intorno ai quattro milioni di euro. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Nonostante Pioli abbia la necessità di un vice Theo Hernandez, l’uruguaiano andrà via: affare in chiusura con la formalizzazione che potrebbe arrivare nei prossimi giorni. Per la fascia sinistra rossonera è viva la trattativa per Junior Firpo ma c’è l’interesse anche per Gudmunsson.