Calciomercato Milan, svolta Calhanoglu: c’è l’offerta

Il Milan deve fare i conti con una nuova offerta per Hakan Calhanoglu: la proposta potrebbe allontanare il rinnovo

Ormai perso Donnarumma, il Milan continua a nutrire qualche speranza di riuscire a trovare l'accordo con Hakan Calhanoglu per il rinnovo di contratto. La trattativa per il trequartista turco non si è ancora arenata e negli ultimi giorni c'erano segnali di ottimismo sulla possibilità di trovare un accordo. Ora però le cose potrebbero cambiare con l'entrata in scena dell'Atletico Madrid di Diego Simeone. Da tempo sulle tracce di Rodrigo De Paul, obiettivo anche dello stesso Milan, i 'Colchoneros' avrebbero rotto gli indugi e si sarebbero fatti avanti per il numero 10 dei rossoneri.

Calciomercato Milan, offerta Atletico per Calhanoglu

Come riporta ‘Sky’, l’Atletico Madrid avrebbe presentato un’offerta a Calhanoglu ed ora il calciatore la sta valutando. Da tempo il turco è in trattativa per il rinnovo con il Milan, ma resta la distanza economica sull’ingaggio. Una situazione che sembrava potesse sbloccarsi negli ultimi giorni e che ora deve fare i conti con le avances che arrivano da Madrid.