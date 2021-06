La Juventus incassa un ‘via libera’ per il grande colpo in attacco: niente affari con le rivali e bianconeri avvantaggiati

La Juventus su Harry Kane. Calciomercato.it vi ha raccontato dei contatti esplorativi del club bianconero per l’attaccante del Tottenham. Il bomber inglese ha voglia di assaporare una nuova esperienza e i corteggiatori non mancano. Il Real Madrid è pronto ad accoglierlo a ‘Bernabeu’ anche se le preferenze di Florentino Perez vanno ad altri attaccanti (Mbappe su tutti). Ma su Kane è forte il pressing del Manchester City, club che ha però uno svantaggio rispetto alla Juventus. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, addio Ronaldo: Allegri ha scelto l’erede!

Calciomercato Juventus, vantaggio per Kane: i dettagli

Secondo quanto riferisce ‘donbalon.com’, infatti, il Tottenham prenderebbe in considerazione la cessione di Kane ma non ad una diretta concorrente della Premier League. Gli ‘Spurs’, con Paratici in testa, sono pronti ad ascoltare offerte intorno agli 80 milioni di euro per il proprio bomber ma senza andare a rinforzare una delle avversarie in campionato.

Per esaudire il suo desiderio di cambiare squadra, quindi, Kane dovrà lasciare la Premier League e a quel punto la Juventus potrebbe diventare una meta possibile. I bianconeri devono fare i conti con l’incertezza sul futuro di Ronaldo e se CR7 dovesse decidere l’addio, l’assalto a Kane potrebbe diventare anche economicamente fattibile.