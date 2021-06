Si chiude il lungo match tra Danimarca e Finlandia, valido per la prima giornata di Euro 2020: decide il gol di Pohjanpalo, il tabellino

È da poco terminato il match tra Danimarca e Finlandia, valido per la prima giornata di UEFA Euro 2020. Una partita molto lunga, segnata da un evento a dir poco scioccante. Nel primo tempo, conclusosi a reti bianche, si è interrotto per via di un malore di Christian Eriksen – al minuto 42 – poi fortunatamente rientrato. La partita è stata sospesa per più di un’ora, ma intorno alle 20:30 i giocatori danesi sono tornati in campo per riprendere il match.

LEGGI ANCHE>>> Danimarca-Finlandia, agente Eriksen: “È sveglio e può parlare”

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Nel secondo tempo arriva il gol che decide il match: Pohjanpalo sfrutta alla perfezione un assist del compagno Uronen e sigla la rete che porta in vantaggio la Finlandia. Nel finale, la Danimarca ha l’opportunità di agguantare il pareggio tramite un rigore. Hojbjerg si incarica della battuta, ma Hradecky para.

Di seguito il tabellino del match.

DANIMARCA-FINLANDIA 0-1

59′ Pohjanpalo (F)

NOTE: AMMONITI: 4′ Lod (F), Sparv (F)

ESPULSI: –

CLASSIFICA Girone B: Belgio 3*, Finlandia 3, Danimarca 0, Russia 0*

*Partita in corso

Emanuele Tavano