Danimarca-Finlandia, Eriksen ha parlato con i compagni

Christian Eriksen ha parlato con i compagni di Nazionale chiedendo loro di riprendere la partita Danimarca-Finlandia

Christian Eriksen è sveglio ed ha parlato anche con i compagni di Nazionale. Il trequartista ha avuto un malore nel corso del primo tempo di Danimarca-Finlandia ed è ora ricoverato in ospedale. Da lì, come confermato da Peter Moller, direttore della Federazione danese a ‘DR’ (Danish Broadcasting Corporation), il calciatore ha parlato con i compagni e avrebbe anche chiesto loro di tornare in campo e di riprendere il match, come poi effettivamente è accaduto.