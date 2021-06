Si è concluso il match tra Belgio e Russia, valido per la prima giornata di UEFA Euro 2020: vincono le ‘Furie Rosse’, il tabellino

Triplo fischio finale per Belgio-Russia. Si è da poco concluso il match del Girone B, che ha visto trionfare le ‘Furie Rosse’ sul punteggio di 3-0. La partita ha seguito sin dai primi istanti una direzione ben specifica. Ci pensa il solito Romelu Lukaku a sbloccare la sfida dopo soli 10 minuti, sfruttando abilmente un cross di Mertens dalla fascia destra. L’attaccante sembra in offside, ma una svirgolata di Semenov lo rimette in gioco e consente al centravanti dell’Inter di battere vincere il confronto a tu per tu col portiere. Molto bella, successivamente, l’esultanza con dedica al compagno di squadra Christian Eriksen.

Al 34′ arriva il raddoppio di Meunier su cross di Carrasco. Nella seconda frazione di gioco la musica non cambia. La Russia non riesce mai veramente a rendersi pericolosa e nel finale Lukaku mette a segno la doppietta personale che chiude il match. Passeggiata di salute per il Belgio, che risponde alla vittoria della Finlandia e si prende il primo posto del Girone.

Di seguito il tabellino del match.

BELGIO-RUSSIA 3-0

10′ e 88′ Lukaku (B), 34′ Meunier (B)

NOTE: Ammoniti: –

Espulsi: –

CLASSIFICA Girone B: Belgio 3, Finlandia 3, Danimarca 0, Russia 0