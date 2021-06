Le parole di Daniele Galosso a CMIT TV. Il giornalista di Tuttosport è tornato sul caso Donnarumma ma non solo

Il giornalista di ‘Tuttosport’, Daniele Galosso, intervenuto ai microfoni di CMIT TV, ha parlato del caso Donnarumma, che ha chiuso l’avventura al Milan e si prepara ad approdare al Psg: “Per Maldini parlano gli ultimi mesi, sta lavorando spesso sotto traccia e bene. Si è mosso con integrità, mi è piaciuto come si è comportato. Donnarumma non è un vero parametro zero ma un talento così giovane e affermato era un’opportunità per tutti, sarebbe valsa la pena per i club italiani, la Juve in questo, fare uno sforzo…”

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | L’Empoli saluta Dionisi: l’ex Roma in pole per la panchina

Ta Europeo e Mercato – “Un uomo mercato degli Europei può essere certamente Locatelli. Se guardiamo all’estero, penso che Sabitzer possa arrivare in Serie A, è prossimo ad una esplosione”.