Dopo un anno da incorniciare, il rapporto tra l’Empoli e Alessio Dionisi si è consumato bruscamente. D’altronde, la società azzurra era ormai certa della sua permanenza in Toscana, ma i tentennamenti di fine campionato hanno aperto pian piano delle crepe nel rapporto tra l’ex Venezia e la dirigenza di patron Corsi, rivelatesi insanabili. Un rapporto ormai giunto al termine, come annunciato anche dallo stesso Corsi e che vedrà Alessio Dionisi dirigersi verso Sassuolo, lasciando al palo anche la Sampdoria, a sua volta pronta ad accoglierlo sulla panchina del Ferraris.

Ad ogni modo, l’Empoli adesso si prepara giocoforza a voltare pagina e a selezionare un nuovo allenatore per la prossima stagione. Come raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, si registra un’accelerata importante per il ritorno in panchina di Aurelio Andreazzoli. Scavalcata, ad oggi, la concorrenza di Fabio Liverani e Roberto Venturato: il primo non convince al 100% patron Corsi, mentre il secondo rappresenterebbe un’opzione da outsider che non scalda troppo la dirigenza toscana.

Andreazzoli, invece, incarnerebbe una soluzione di continuità e di garanzia con l’identità e con la filosofia del club azzurro. E poi, è un profilo estremamente stimato dalla dirigenza empolese e dal presidente Corsi, che accoglierebbe con ritrovato piacere l’ex Roma e Genoa, dopo la travagliata stagione 2018-2019. Nelle prossime ore, si attende l’accelerata di tutte le parti in gioco.