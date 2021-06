Tutto confermato: il prossimo allenatore del Sassuolo sarà il giovane Alessio Dionisi, allenatore reduce da una bella esperienza all’Empoli. Accordo trovato

Continua il valzer delle panchine in Serie A. Dopo Maurizio Sarri, accasatosi alla Lazio, il prossimo allenatore pronto a sistemarsi è Alessio Dionisi, giovane interessante reduce da una grande stagione all’Empoli. Niente Sampdoria per lui, in quanto come anticipato anche da Calciomercato.it, ha preso corpo l’assalto da parte del Sassuolo orfano di Roberto De Zerbi.

Accordo trovato tra la società neroverde e lo stesso Empoli per liberare Dionisi, pronto a raccogliere l’eredità pesante del tecnico approdato questa estate allo Shakhtar Donetsk. Una nuova scommessa nel segno della gioventù, del talento e delle idee per il Sassuolo.