Intervenuto ai microfoni di CMIT TV, Andrea Vianello, ha parlato anche del Milan. Ecco le parole del direttore di RaiNews24

E’ Hakim Ziyech uno dei nomi caldi del mercato del Milan. I rossoneri sono interessati al calciatore ma è presto per capire se davvero arriverà in Italia. Andrea Vianello, direttore di ‘RaiNews24’, intervenuto ai microfoni di CMIT TV, ha parlato così del talento di proprietà del Chelsea: “E’ un bravissimo giocatore, è da un po’ che lo guardiamo con interesse. Sarebbe un salto in più per la rosa. Calhanoglu? Le dichiarazioni di ieri non erano proprio interessanti. Se va via se ne trova un altro visto che non è stato così decisivo”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, futuro Calhanoglu: l'annuncio del turco!

Lotta Scudetto – “Sono arrivati grandi allenatori, il Milan con l’Atalanta è l’unica squadra che lo ha tenuto, per restare a quei livelli è importante un buon mercato per crescere. Serve una rosa più forte e gli altri si rafforzeranno. A me fa paura la Juve che ritorna, Allegri è un vincente. Mi fa paura anche l’Atalanta, per gli altri vediamo…”