Rodrigo de Paul sarà uno degli uomini mercato più ricercati dell’estate. Annuncio sul futuro e messaggi all’Udinese

Tutti pazzi per Rodrigo de Paul che sarà tra i protagonisti dell’Argentina in Copa America prima di tornare ad essere nuovamente uomo mercato. In Italia piace praticamente a tutte le big: dalla Juventus al Milan passando per Napoli ed Inter, mentre al di fuori dei confini nazionali c’è forte l’Atletico Madrid di Simeone. Intanto lo stesso centrocampista argentino al ‘Guardian’ ha parlato di un suo ruolo particolare: “Sono come una ruota di scorta. Spesso i giocatori importanti riposano grazie a me. Non ho problemi a metterla così. Tutto quello che devo fare per vestire la maglia dell’Argentina, lo farò. Tutto arriva a suo tempo: c’è un momento per entrare in area e segnare, uno per rompere le linee, uno per aiutare Leo a essere fresco o prendere il posto di Paredes”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Sul futuro de Paul è stato chiaro rispettando al massimo i tifosi dell‘Udinese: “Sono sempre stato molto sincero e molto chiaro con chi dovevo esserlo. Ho detto quello che pensavo, quello che volevo. Ho 27 anni ormai. Non parlerò da nessun’altra parte perché rispetto tutti all’Udinese, soprattutto i tifosi che mi vogliono davvero bene”.