Cristiano Ronaldo è legato alla Juventus da un contratto in scadenza a giugno 2022

Calciomercato.it lo dice da mesi, Cristiano Ronaldo vuole lasciare la Juventus. Nuove conferme sono arrivate oggi dalle parole di Luca Momblano, giornalista di fede bianconera intervenuto nella diretta Twicth di ‘juventibus’. “Da quello che mi è arrivato all’orecchio, nel liberarsi moralmente dalla Juve, Ronaldo ha detto che avrebbe ascoltato offerte in giro – le parole di Momblano che poi ipotizza addirittura un addio a zero – Da zona Mendes mi dicono che hanno ottenuto dalla Juve che se Ronaldo trova il suo posto, la Juve se non ha accordi per scambio, lo deve liberare a zero. E’ un’indiscrezione, non una notizia”.

Calciomercato Juventus, minusvalenza da quasi 30 milioni se Ronaldo parte a zero

Va sottolineato, però, che Ronaldo (in scadenza a giugno 2022) via ‘gratis’ commissioni escluse vorrebbe dire minusvalenza da quasi 30 milioni di euro. Difficile quindi pensare a una Juve disposta a privarsene senza intascare nemmeno un euro, nonostante la possibilità comunque di togliersi di mezzo il mega ingaggio da oltre 50 milioni di euro lordi. Per Ronaldo si parla sempre di un possibile ritorno al Manchester United o approdo al Paris Saint-Germain, quest’ultimo però legato al trasloco di Mbappe al Real Madrid.