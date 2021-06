Il Barcellona pensa seriamente di pescare in Italia a centrocampo dopo la trattativa sfumata per Wijnaldum

In casa Roma impazza il calciomercato. Attualmente sono due i principali obiettivi giallorossi, chiesti entrambi da Jose Mourinho e che potrebbero anche arrivare a breve. La trattativa per Granit Xhaka è entrata nella fase caldissima, così come quella per Rui Patricio. Per la Roma però ci sono anche diverse questioni in uscita, come i rinnovi che sono da risolvere: da Zaniolo a, soprattutto, Pellegrini. Il capitano della squadra di Mourinho è in scadenza 2022 e da tempo è in ballo il rinnovo di contratto che ancora non arriva. Un argomento che verrà affrontato dopo l’Europeo, ma intanto gli interessamenti continuano ad arrivare. Perfino dal Barcellona.

Secondo il ‘Mundo Deportivo’, i blaugrana stanno pensando seriamente a un rinforzo a centrocampo vista la trattativa sfumata per Wijnaldum e l’età di Busquets e Pjanic. Uno dei giocatori che più piacciono al Barcellona sarebbe proprio Lorenzo Pellegrini, reduce da una buonissima stagione in giallorosso. E la Roma, secondo il quotidiano spagnolo, starebbe pensando seriamente anche di cederlo subito per non rischiare di perderlo tra un anno a zero. E sulle sue tracce di sarebbero anche Liverpool e Atletico Madrid.

Addirittura il Barcellona avrebbe viaggiato già nella capitale per recapitare in maniera diretta un’offerta alla Roma per Pellegrini, per cui il Camp Nou sarebbe destinazione gradita. I catalani però non avrebbero intenzione di esercitare la clausola rescissoria da 30 milioni di euro vista la scadenza tra un anno e anzi preferirebbe spuntare un prezzo più favorevole. Secondo il giornalista di ‘RAC 1’, Gerard Romero, inoltre, una settimana fa un intermediario avrebbe proposto uno scambio con il difensore Lenglet. Una trattativa che comunque si presenta “molto complicata”.