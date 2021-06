Tra i primi calciatori a lasciare il Milan nei prossimi giorni sarà Diego Laxalt. L’esterno uruguaiano è vicino alla firma con la Dinamo Mosca

Sono diversi i calciatori in esubero in casa Milan. Maldini e Massara vedranno rientrare dai prestiti Mattia Caldara, Andrea Conti e Diego Laxalt, tutti destinati a lasciare il club rossonero nel corso della prossima estate. Se per i due italiani è ipotizzabile un nuovo trasferimento in Serie A – il Genoa appare interessato ad entrambi i calciatori -, la pista estera è quella da seguire per il terzino uruguaiano.

L’ex Torino è reduce da una buona esperienza con la maglia del Celtic e ha diverse offerte sul tavolo: piace in Portogallo ma anche in Turchia, al Besiktas, e in Russia, alla Dinamo Mosca. Proprio quest’ultima squadra, secondo quanto riporta il giornalista turco Ekrem Konur, starebbe per chiudere l’acquisto dell’esterno.