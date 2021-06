Il Milan vuole mettere le mani su Olivier Giroud. I rossoneri – stando alle ultime news provenienti dall’Inghilterra – sarebbero pronti a mettere sul piatto un’offerta da 3,5 milioni di euro circa per il cartellino dell’attaccante

Olivier Giroud continua ad essere un nome caldo per il mercato del Milan. Nonostante l’annuncio del rinnovo, da parte del Chelsea, che ha spiazzato un po’ tutti, l’attaccante è in cima alla lista della spesa per rafforzare il pacchetto avanzato. Il francese è il prescelto per affiancare Zlatan Ibrahimovic nella nuova stagione: il giocatore, che sarebbe ben felice di vestire il rossonero, è pronto a firmare un contratto biennale a 3,5/4 milioni di euro netti a stagione.

Calciomercato Milan, pronta l’offerta al Chelsea

Come detto, il prolungamento del contratto, complica i piani del Milan, che non avrebbe avuto intenzione di pagare il cartellino. Nelle ore successive all’annuncio si è parlato della possibilità che il Chelsea liberi Giroud qualora arrivasse un’offerta dall’estero ma la storia ci insegna che il club londinese difficilmente concede sconti. Dall’Inghilterra arrivano, però, novità importanti legate alla trattativa per il centravanti francese: secondo quanto riportato da ‘The Telegraph’, il Milan starebbe preparando un’offerta di circa 3/3,5 milioni di euro per acquistare Giroud.