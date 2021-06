La Juventus sta pianificando il mercato per la prossima stagione dopo il ritorno di Allegri. Bianconeri alla finestra sulla situazione al Barcellona di Dembele

Continua la telenovela sul futuro di Ousmane Dembele al Barcellona. L’attaccante francese, al momento impegnato con la sua Nazionale ai prossimi Europei, è in scadenza contrattuale nel giugno 2022 e non ha ancora rinnovato con il club bluagrana, attirando l’interesse di diverse big tra cui spicca la corte della Juventus. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Calciomercato Juventus, summit per Morata: le ultime sullo spagnolo

Juventus, scontro Barcellona-Dembele sul rinnovo di contratto

Nei giorni scorsi il Barça – rivela il quotidiano ‘L’Esportiu’ – ha contatto l’entourage dell’ex Borussia Dortmund proponendogli il prolungamento a cifre più basse rispetto a quelle attuali e in linea con il nuovo piano finanziario vista la delicata situazione economica della società. Proposta che non avrebbe sortito segnali positivi da parte di Dembele, con il Barcellona che in caso di fumata nera opterebbe per due strade sul destino del francese.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus: via Ronaldo, arriva Icardi

La prima riguarderebbe un’eventuale cessione a 50 milioni di euro, prezzo comunque proibitivo per le corteggiatrici ad un anno dalla scadenza del contratto, altrimenti la soluzione estrema, ovvero quella di mettere fuori rosa il giocatore lasciandolo in tribuna per tutta la stagione. La Juve, tra le interessate da tempi non sospetti a Dembele, osserva da vicino la situazione soprattutto se il classe ’96 dovesse liberarsi a parametro zero tra 12 mesi.