Il nome di Haaland è destinato ad infiammare il calciomercato estivo, scatenando una potenziale battaglia tra big europee

A differenza di altri illustri collegi, Erling Braut Haaland non avrà la vetrina di Euro 2020 per continuare ad ingolosire le sue numerose pretendenti, ma il suo nome resterà indubitabilmente uno dei più caldi del calciomercato estivo. Sogno quasi proibito della Juventus, l’attaccante norvegese si è dichiarato ufficialmente contento del Borussia Dortmund, ma dietro le quinte il suo agente Mino Raiola continua a ricevere diverse manifestazioni d’interesse. Barcellona, Chelsea, Manchester City, United, Psg e Real Madrid hanno dovuto prendere il numeretto per mettersi in contatto con il super agente che, secondo le informazioni in possesso del ‘Daily Mail’, di recente ha trovato terreno fertile soprattutto a Londra.

Calciomercato Juventus, il Chelsea fa sul serio per Haaland

Corroborati anche economicamente dalla vittoria in Champions League, i ‘Blues’ secondo il tabloid britannico non si sono affatto spaventati di fronte alla richiesta da oltre 180 milioni di euro avanzata dal Borussia Dortmund. Il club londinese ritiene congrua questa cifra, ma vorrebbe abbattere l’esborso cash inserendo almeno una contropartita. In questo senso, il principale candidato resta Tammy Abraham. Caduto nel dimenticatoio sotto la gestione Tuchel, l’attaccante inglese è stato messo sul mercato e di recente è stato accostato anche a Milan e Roma. Valutato circa 40-45 milioni di euro dal Chelsea, il 23enne ha diverse proposte anche in Premier League.