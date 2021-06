Erling Haaland può essere il colpo dell’estate: dalla Norvegia cresce la fiducia nella buona riuscita dell’affare

Erling Haaland è uno dei nomi più importanti nel mercato estivo. Nonostante il Borussia Dortmund non abbia intenzione di cedere il giovane bomber norvegese, le indiscrezioni sul suo conto impazzano. Il Chelsea è una delle società maggiormente interessate all’ex Salisburgo con i campioni d’Europa disposti a fare follie per regalare l’attaccante – accostato anche alla Juventus – a Tuchel. Una priorità per il club londinese rinforzare il reparto avanzato e Abramovich sarebbe pronto a un importante esborso economico per Haaland. Si parla di una cifra intorno ai 180 milioni di euro, come valutazione fissata dal Borussia Dortmund, una somma che non spaventa il Chelsea. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato, pressing Chelsea per Haaland: l’ostacolo

Sull’argomento è intervenuto Jan Aage Fjortoft, ex attaccante e compagno di squadra del padre di Haaland, ora opinionista sulla tv norvegese. Su Twitter l’ex calciatore ha dato i suoi aggiornamenti sul futuro del 20enne attaccante del Dortmund: “Il Chelsea sta lavorando intensamente per Erling Haaland. E’ considerato il calciatore che manca per lottare per la Premier League nella prossima stagione. Il costo è molto alto – scrive l’ex giocatore – ma c’è fiducia che può essere risolto. L’ostacolo più grande è la struttura salariale del Chelsea“.