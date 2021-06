CMIT TV | Donnarumma: Juventus, PSG o ipotesi a sorpresa

Sulla CMIT TV abbiamo fatto il punto su quello che potrebbe essere il futuro di Donnarumma: Juventus, PSG, Barcellona o ipotesi a sorpresa

L'uomo del momento, diviso tra mercato e l'Europeo con l'Italia, è certamente Gianluigi Donnarumma. Il portiere della Nazionale fra poco meno di un mese sarà formalmente svincolato e senza squadra, dopo che il suo contratto con il Milan andrà in scadenza. Il suo futuro, però, è ancora nebuloso.



Sulla CMIT TV abbiamo analizzato tutti gli scenari possibili per il futuro di Donnarumma: Juventus e Barcellona restano interessate, ma è il PSG a spingere nelle ultime ore. Come raccontato su Calciomercato.it, infatt, sarebbero i parigini ad essere passati in vantaggio per portiere della Nazionale. Infine, attenzione alle destinazioni a sorpresa.