Tottenham, conferme sull’arrivo di Paratici

Fabio Paratici sempre più vicino al Tottenham, dall’Inghilterra confermano l’accordo ormai a un passo con l’ex ds della Juventus

Fabio Paratici, dopo l’addio alla Juventus, è pronto a ricominciare. L’ex ds bianconero è ormai prossimo all’accordo con il suo nuovo club. Calciomercato.it vi aveva anticipato che anche il Psg, oltre al Tottenham, era in corsa per Paratici. Ma alla fine, dovrebbe concretizzarsi il matrimonio con gli ‘Spurs’.

Conferme arrivano dal ‘Mirror’, che scrive, citando fonti interne al club, che l’accordo verrà finalizzato questa settimana. L’intesa non subirà nessun contraccolpo dal mancato arrivo di Conte in panchina. Il presidente Levy, in particolare, vede Paratici come un braccio destro ideale per aiutarlo nella ricostruzione della squadra.