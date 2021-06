Superlega, la Juventus sorride | “Squalifica difficile”

Superlega, la Juventus attende il provvedimento da parte dell’Uefa: ma una squalifica dalla Champions appare difficile, il motivo

Continua a tenere banco la questione Superlega, con il destino dei tre club ‘ribelli’ ancora non fuoriusciti dall’organizzazione oggetto di investigazione da parte dell’Uefa. L’organo calcistico continentale sembra intenzionato ad andare fino in fondo contro Juventus, Real Madrid e Barcellona, che dunque a stretto giro di posta potrebbero ricevere la notizia della loro squalifica per la prossima stagione (e forse non solo) dalla Champions League. La battaglia però è aperta, è attesa anche una pronuncia in merito da parte della Corte di Giustizia Europea. E in generale gli scenari per i bianconeri potrebbero essere comunque positivi.

Superlega, la Juventus conta sul Tas

Secondo Gabriele Marcotti, corrispondente di ‘Espn’ e ‘Corriere dello Sport’, infatti, anche un’eventuale pronuncia della Uefa nei termini di una squalifica non dovrebbe far preoccupare molto la società di Andrea Agnelli. A ‘Tutti Convocati’, su ‘Radio 24’, ha infatti dichiarato: “La Uefa andrà avanti proponendo la squalifica dalla Champions per le tre ribelli della Superlega. Ci sono però possibilità minime che il TAS avalli una sanzione del genere”. L’eventuale decisione del Tas in merito, prassi alla mano, potrebbe comunque arrivare nel corso della prossima stagione, beneficiando dunque i club coinvolti di una sospensione.