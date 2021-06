Juventus, caso Superlega: Agnelli rischia | Novità in arrivo

Novità in arrivo per la Juventus dopo il caso Superlega: Agnelli rischia l’esclusione dalle coppe europee

Come riportato nelle scorse ore da ‘El Confidencial’, Fifa e Uefa avrebbero ricevuto una notifica giudiziaria dal Tribunale di Madrid che vieterebbe l’applicazione di sanzioni nei confronti dei club fondatori della Superlega. Qualora si opponesse, dunque, la Uefa si ritroverebbe faccia a faccia in tribunale con la Superlega. Intanto, riporta ‘Tuttosport’, è possibile che l’organismo di Nyon pubblichi la sentenza del procedimento contro Juventus, Real Madrid e Barcellona nel corso della prossima settimana.

Juventus, caso Superlega: le ultime sui rischi di Agnelli

Le previsioni più severe per i tre club fondatori prevederebbero una esclusione di due anni dalle coppe e una multa importante in milioni di euro. Le soluzioni meno dure non sono da scartare ma, scrive il quotidiano, difficilmente la pena non prevederà la squalifica per una stagione da tutte le competizioni Uefa. Il rischio che la Juve possa essere esclusa dalla prossima Champions League sembra però minimo: insieme alla pena ci sarebbe infatti una sospensiva che consentirebbe ai club di partecipare alla prossima Champions, in attesa che le questioni legali si chiariscano sia in seno alla giustizia sportiva. La decisione della Corte Europea è attesa entro il prossimo dicembre.