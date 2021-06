Continua a tenere banco in casa Juventus il futuro del fuoriclasse assoluto della rosa, Cristiano Ronaldo: nel mirino Icardi e Vlahovic

Cristiano Ronaldo e la Juventus, una storia iniziata nell’estate del 2018. Oggi, dopo tre stagioni, si parla di un possibile addio anticipato, rispetto alla scadenza naturale del contratto fissata nel giugno del 2022, del fuoriclasse portoghese. Finito nel mirino della critica, il capocannoniere della Serie A 2020/2021 è stato accostato, al Paris Saint-Germain (con Mauro Icardi destinato a fare il percorso inverso), al Manchester United e allo Sporting Clube de Portugal, quest’ultimi i due club che lo hanno lanciato e consacrato nel calcio che conta.

“Se fossi l’allenatore della Juventus, non rinuncerei mai a Cristiano Ronaldo“. Parole e musica di Carlo Pogliani, allenatore e opinionista, a ‘Top Calcio 24’. “Non avere a disposizione giocatori che ti assicurano 25/30 gol a stagione, non è facile. Se la Juve rinuncia a Ronaldo, ha bisogno di trovare un degno sostituto. L’unico su cui puoi andare è Icardi, che la Serie A la conosce. In Italia ce n’è uno che a 30 milioni lo puoi rischiare, a 60 milioni no: sto parlando di Vlahovic della Fiorentina“. Parole chiare che non lasciano spazio a dubbi, mentre tifosi e addetti ai lavori sono in attesa di conoscere il futuro di ‘CR7’.