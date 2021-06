Cristiano Ronaldo deve ancora conoscere il suo futuro: la Juventus aspetta novità, intanto da Manchester arriva la decisione dello United

Il futuro di Cristiano Ronaldo tutto da decidere. Il fuoriclasse portoghese non conosce ancora quale maglia vestirà il prossimo anno. La conferma alla Juventus è in bilico e non è un segreto che sia l’attaccante che la società non si straccerebbero le vesti in caso di addio. Il problema è rappresentato dal trovare una squadra in grado di sostenere il notevole esborso economico necessario per acquistare CR7.

Trenta milioni per la Juventus, la stessa cifra che attualmente il portoghese percepisce ogni anno a Torino e che potrebbe essere rivista al ribasso (20-25 milioni potrebbero bastare). Non certo un’operazione alla portata di tutti e uno dei club che ne avrebbe la possibilità ha deciso di tirarsi fuori. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Juventus, lo United molla Ronaldo: tutto su Sancho

E’ il Manchester United, secondo quanto riferisce ‘manchestereveningnews.co.uk’, ad aver deciso di non andare all’assalto di CR7. I ‘Red Devils’ punteranno tutto su Jadon Sancho del Borussia Dortmund e molleranno la presa su Ronaldo. Il portoghese è ovviamente apprezzato da Solskjaer, così come da dirigenza e compagni di squadra, ma i piani allo United prevedono altro.

C’è l’assalto a Sancho, provato già lo scorso anno, in cima alle priorità del Manchester, insieme a Varane del Real Madrid. Ronaldo, invece, riferisce il tabloid britannico, non rappresenta un obiettivo.