Inter, ‘frecciata’ a Conte: “Senza di lui scudetto o finale di Champions”

Tony Damascelli, noto giornalista, ha espresso la sua opinione sul post Conte dell’Inter

L’addio di Antonio Conte all’Inter fa ancora discutere. Il tecnico, raggiunto lo scudetto, ha deciso di lasciare Milano per diversità di vedute con la società di Zhang, che prospetta un calciomercato al risparmio per far quadrare i conti societari. Il pugliese è stato prontamente sostituito con l’arrivo in panchina di Simone Inzaghi, che dovrebbe quindi proseguire il progetto tecnico-tattico. Tifosi e addetti ai lavori si interrogano così sul destino che attende i nerazzurri nella prossima stagione. Secondo il giornalista Tony Damascelli, il nuovo allenatore potrebbe addirittura ottenere risultati migliori di quelli raggiunti da Conte.

Inter, l’opinione di Damascelli sul dopo Conte

Chiaro il messaggio di Damascelli affidati ai microfoni di ‘Radio Radio’: “Inzaghi all’Inter? Bella scommessa! Comunque chi prende il posto di Conte, in qualsiasi squadra, o vince lo scudetto o va in finale di Champions League o vince l’Europa League. E’ capitato sia alla Juventus che al Chelsea e per me capiterà anche all’Inter”.