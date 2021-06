Sempre più complicata la permanenza di Arturo Vidal, il cileno potrebbe cambiare persino continente: su di lui c’è il Club America

Il futuro di Arturo Vidal all’Inter appare ormai segnato. Il centrocampista, approdato in nerazzurro su volere di Antonio Conte, ha disputato una stagione opaca con l’unica nota positiva arrivata nel corso della sfida interna contro la Juventus, vinta 2-0 dall’Inter e sbloccata proprio grazie a Vidal. Anche per via però di uno stipendio alquanto elevato, l’Inter non si farebbe problemi a cedere il cileno, il cui nome è stato accostato a diversi club. In primis l’Olympique Marsiglia, con l’ex ct della ‘Roja’ Jorge Sampaoli che sarebbe ben contento di poter allenare nuovamente Vidal. Attenzione poi alla pista turca: di recente si è infatti parlato anche di un interesse del Trabzonspor, che sta sondando diversi profili per la mediana. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Il giornalista di ‘Bein Sports Espana’, Fernando Cevallos, ha però sottolineato come il futuro di Vidal potrebbe essere addirittura oltreoceano. Dopo l’approdo di Florian Thauvin al Tigres, il Club America vorrebbe rispondere ingaggiando il centrocampista classe 1987. Il tecnico del club di Città del Messico, Santiago Solari, avrebbe già contattato Vidal per proporgli il trasferimento e il giocatore avrebbe già accettato la proposta messicana. Resta da capire però se il club messicano sarà in grado di formulare una proposta in grado di soddisfare l’Inter. A complicare le cose potrebbe esserci poi la questione stipendio, una cifra troppo alta per i parametri del Club America.