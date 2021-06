Inter, sempre più in bilico la permanenza di Arturo Vidal in nerazzurro: sulle tracce del centrocampista cileno c’è il Trabzonspor

Arrivato in estate come esplicito desiderio di Antonio Conte, Arturo Vidal verrà ricordato dal tifo nerazzurro soprattutto per il suo gol decisivo nella sfida di San Siro contro la Juventus. Per il resto la stagione del cileno è stata caratterizzata da pochissimi alti e molti bassi: prestazioni poco convincenti ed errori grossolani che hanno portato lo stesso Conte, anche per via di alcuni problemi fisici, ad escluderlo dai titolari e dare spazio a Christian Eriksen. Viste quindi le prestazioni sul campo e soprattutto l’importante ingaggio percepito, l’Inter ha inserito Vidal, che ha ancora un anno di contratto, nella lista dei partenti. Un suo addio permetterebbe al club nerazzurro di risparmiare in maniera importante. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Inter, Vidal piace in Turchia

Il profilo del centrocampista cileno piace all’Olympique Marsiglia e in particolare al suo tecnico Jorge Sampaoli. I francesi sono però molto vicini a Gerson, ex Roma e la pista Vidal potrebbe complicarsi da questo punto di vista. Oltre ai transalpini spunta un’altra pretendente: si tratta del Trabzonspor. Secondo il portale turco ‘Fotomac.com’, il club azzurro-granata, che ha già acquistato a parametro zero Bruno Peres e Gervinho, guarda con attenzione al centrocampista cileno.

Obiettivo della società turca, che si è piazzata quarta in Super Lig, è quello di rafforzare la linea mediana e diversi sarebbero i profili seguiti. Oltre a Vidal piacciono infatti anche altri profili, fra cui tre nomi ben noti in Italia. Si tratta di Lucas Biglia, attualmente proprio in Turchia, dell’ex capitano del Napoli Marek Hamsik e di Ever Banega, visto proprio in Serie A con la maglia dell’Inter. Un’altra ipotesi porta invece ad Enzo Perez, ex Valencia ed oggi al River Plate. Il nome di Vidal, riferiscono dalla Turchia, sarebbe emerso nelle ultime ore, soprattutto nel caso in cui uno tra Hamsik e Banega non dovesse accettare la proposta del Trabzonspor.