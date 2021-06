Calciomercato Milan, valzer in attacco | Spunta Milik e non solo

Il Milan dovrà per forza di cose inserire in rosa anche un altro centravanti alla luce della partecipazione alla prossima Champions. I nomi

Non solo Giroud per il Milan che qualora non dovesse riuscire ad arrivare al centravanti francese dovrà giocoforza andare a potenziare il reparto. Delle prime quattro in classifica i rossoneri hanno infatti l’attacco meno prolifico e con una Champions tutta da vivere ci si aspetta inevitabilmente un rinforzo alla luce dell’incertezza che aleggia sulle condizioni di uno Zlatan Ibrahimovic che si avvicina ai 40 anni. In assenza dello svedese si sono adoperati in area Rebic e Leao in questa stagione, con fortune alterne. L’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’ fa il punto della situazione sui possibili nomi. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, Giroud non chiude: “Rossoneri un’opzione”ù

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, braccio di ferro col Chelsea | Intrigo Giroud-Tomori

Calciomercato Milan, casting in attacco: da Milik a Raspadori

Tra le ipotesi per i rossoneri spunta anche Arkadius Milik, 27 anni polacco ex Napoli che si è rilanciato a Marsiglia dopo sei mesi fermo in azzurro. Dopo tante sofferenze fisiche gli ultimi mesi in Francia hanno dimostrato che il fisico è tornato a dare le giuste garanzie dal punto di vista della continuità con ben 13 partite di fila da titolare con 9 gol totali in Ligue 1 dal suo arrivo. Non sarà facile arrivarci, ma il Milan ci potrebbe provare.

Altri anche i profili apprezzati da Maldini e soci con Vlahovic che resta il preferito ma che ha nella Fiorentina l’ostacolo più pesante. La viola chiede infatti almeno sessanta milioni senza contare la voglia di Gattuso di allenarlo. Calciatore simile è Gianluca Scamacca, che ha vissuto però una stagione sicuramente inferiore rispetto al serbo, ma che comunque non verrà via a buon mercato col Sassuolo che non fa sconti. Stesso discorso per Giacomo Raspadori che si è fatto già notare a San Siro ed ora sarà protagonista all’Europeo.