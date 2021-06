Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma per Icardi | Provocazione social

Icardi potrebbe tornare ad essere un nome caldo per l’attacco della Juventus, specialmente con l’addio di CR7: indizio social dall’argentino

Il ritorno di Massimiliano Allegri al timone potrebbe aver già scompaginato quelle che erano le gerarchie presenti in bianconero. Da quanto è filtrato dalle prime indicazioni del tecnico livornese alla società, sarebbe Paulo Dybala ad essere tornato al centro del progetto tecnico. Più defilato, invece, proprio quel Cristiano Ronaldo che è stato croce e delizia della Juventus nell’ultima stagione. Come raccontato anche su queste pagine e nonostante le smentite di rito, Mauro Icardi sarebbe un profilo molto gradito da Allegri. Mentre si riaccendono le voci riguardo al suo possibile ritorno in Serie A, l’attaccante argentino ‘provoca’ sui social. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Juventus, Allegri valuta la rivoluzione in attacco | Icardi ‘mette nel mirino’ le Zebre

Il corteggiamento tra la Juventus e Mauro Icardi, in un modo o nell’altro, va avanti ormai da diverse stagioni. L’arrivo di Cristiano Ronaldo a Torino ha ridotto al minimo ogni possibilità di matrimonio, ma questa estate tutto potrebbe di nuovo cambiare. Il portoghese, infatti, potrebbe diventare un obiettivo del PSG in caso di partenza di Mbappe, direzione Madrid. I bianconeri ed i parigini potrebbero trovare la convergenza proprio con lo scambio tra CR7 e l’ex capitano dell’Inter.

Nel frattempo Icardi si sta godendo le vacanze in Africa con la famiglia, ma non ha perso l’occasione di ‘provocare’ sui propri social. Sul profilo ‘Instagram’ dell’attaccante, infatti, è apparsa una sua foto mentre è intento a fotografare delle zebre. Una semplice fotografia che, però, come ogni volta che si accosta il nome di Icardi ai colori bianconeri, ha scatenato la fantasia dei tifosi.