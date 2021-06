Nuovo scambio in vista in ottica calciomercato Juventus e calciomercato Inter. Doppio colpo ‘logico’ per Allegri e Inzaghi

Amiche mai. Ma alleate sul mercato, forse, sì. L’addio alla Juventus del ‘nemico’ Fabio Paratici, infatti, potrebbe spingere Beppe Marotta a tornare a fare affari con il suo ex club. Già nei giorni scorsi, visti gli ottimi rapporti tra i presidenti Agnelli e Zhang, si era paventata la possibilità di uno scambio tra i bianconeri e l’Inter. Da un lato si è parlato di giocatori di primo livello come il fantasista danese Eriksen – vecchio pallino di Allegri che vorrebbe un trequartista – e l’attaccante argentino Dybala che potrebbe essere l’erede del connazionale Lautaro Martinez. Dall’altro di calciatori di ‘contorno’ che possano aiutare a fare plusvalenze come i terzini sinistri Frabotta e Dimarco. Ma c’è di più.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, cessione Hakimi: non c’è solo il Psg

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, addio Ufficiale: il comunicato del club

Calciomercato Inter, Cuadrado dalla Juve | Scambio clamoroso

Autore di una doppietta nell’ultimo derby d’Italia, con tanto di polemica per il rigore conquistato con molto mestiere, Juan Cuadrado potrebbe lasciare la Juventus con un anno di anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto. Secondo il giornalista sportivo e tifoso bianconero Luca Momblano, infatti, Allegri non avrebbe intenzione di puntare sul colombiano. L’esterno può fare comodo all’Inter come erede di Hakimi, probabile giocatore da sacrificare per fare cassa. In cambio i nerazzurri potrebbero perdere Marcelo Brozovic, mediano croato anche lui in scadenza di contratto nel 2022. “Alla Juve serve un playmaker e all’Inter un terzino: è uno scambio logico”.