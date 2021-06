Calciomercato Juventus, saluta Chiellini | Comunicato UFFICIALE

La Juventus dice addio ufficialmente a Claudio Chiellini, dirigente e fratello del difensore Giorgio, che si occupava di Under 23

Attraverso un comunicato ufficiale, la Juventus ha deciso di separarsi da Claudio Chiellini. Il dirigente aveva il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e non sarà rinnovato. Di seguito, il comunicato ufficiale: “E’ un lungo percorso caratterizzato da grande professionalità e progettualità continua, quello che si sta per concludere per Claudio Chiellini, che a fine mese saluterà la Juve, in quanto il suo contratto, in scadenza il prossimo 30 giugno, non sarà rinnovato”.

Il dirigente si occupava di mercato, soprattutto di Under 23, e dei calciatori in prestito.