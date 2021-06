Il primo rinforzo per Simone Inzaghi potrebbe essere già arrivato, l’agente di Dimarco ha rivelato: “Resterà all’Inter”

Nella giornata di ieri è arrivata l’ufficialità di Simone Inzaghi sulla panchina nerazzurra. L’ex allenatore della Lazio raccoglie la pesante eredità di Antonio Conte, pronto a dare l’assalto allo scudetto che significherebbe la seconda stella per l’Inter. Il club meneghino, intanto, continua a lavorare sul mercato: il primo obbligo è quello di cedere, fare cassa, per poi poter mettere mano in entrata. Proprio in questo senso potrebbe esserci già il primo colpo targato Inzaghi: l’annuncio è arrivato direttamente dall’agente del calciatore. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Inter, c’è Dimarco per Inzaghi | L’agente: “Resterà in nerazzurro”

Da quello che sappiamo della storia da allenatore di Simone Inzaghi, le fasce sono una zona cruciale di quella che è la sua identità calcistica. Ecco, quindi, che il primo rinforzo della sua nuova avventura in nerazzurro potrebbe essere proprio sulle corsie esterne. Giuseppe Riso – noto procuratore e agente di Dimarco – interrogato sul futuro del suo assistito, ai microfoni di ‘Radio Radio’, ha rivelato: “Federico resterà all’Inter“. Il giocatore, infatti, rientrerà dal prestito all’Hellas Verona e sarà messo al servizio di Simone Inzaghi.

LEGGI ANCHE >>>ESCLUSIVO | Agente Emerson: “Con lo scenario giusto, torna in Italia”

Un rinforzo sul mercato che, quindi, arriva dall’interno della società. Dimarco, poi, rappresenta anche un colpo molto intelligente per la sua versatilità: sotto la gestione di Juric, infatti, ha giocato sia nei tre dietro sia esterno nel 3-5-2. Due ruoli che potrebbe ricoprire, all’occorrenza, anche in nerazzurro. Per un uomo che si aggiunge alla rosa dell’Inter, poi, potrebbe essercene uno che se ne va. Il giocatore più quotato a lasciare il capoluogo lombardo in estate, anche se un suo addio non è scontato come ha rivelato il suo agente in esclusiva a Calciomercato.it, è Achraf Hakimi. In attesa di scoprire il futuro dell’esterno marocchino, quello di Dimarco potrebbe essere già tracciato: per lui si va verso una meritata permanenza in nerazzurro.