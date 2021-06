Dopo l’addio alla Juventus Andrea Pirlo potrebbe rimettersi subito in gioco: contatti in corso con il club estero

Chiusa l’esperienza alla Juventus dopo appena un anno, Andrea Pirlo è pronto a tornare in panchina subito. L’ex tecnico bianconero ha dei corteggiatori in Serie A, dove Sassuolo e Verona hanno pensato a lui per la prossima stagione. Ma non c’è soltanto l’Italia a pensare all’ex centrocampista.

Come riferito da Luca Momblano a ‘juventibus’ il nome di Pirlo è una delle ipotesi anche per la panchina dell’Everton. L’addio di Carlo Ancelotti, andato al Real Madrid, ha aperto la caccia al successore. Per il club di Liverpool i nomi non mancano e si guarda anche in Italia con l’ipotesi Claudio Ranieri, una vecchia conoscenza della Premier League. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato, contatti Pirlo-Everton per il dopo Ancelotti

Nei pensieri dell’Everton c’è però anche Andrea Pirlo. Questo almeno è quanto dice Momblano raccontando di recenti contatti tra la società inglese e l’ex allenatore della Juventus. Quella dei ‘Toffees’ è una delle tante panchine che in Europa sono ancora alla ricerca di un nuovo proprietario. Una scelta che dovrà essere fatta nei prossimi giorni e tra i nomi valutati c’è anche quello di Pirlo.